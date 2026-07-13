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НовостиОбщество13 июля 2026 6:19

Ставропольцам объяснили, кто может получить рассрочку на долг по капремонту

Срок рассрочки не должен превышать года
Виктория КУЗНЕЦОВА
Ставропольцам объяснили, кто может получить рассрочку на долг по капремонту

Ставропольцам объяснили, кто может получить рассрочку на долг по капремонту

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольцам объяснили, кто и при каких условиях может получить рассрочку на накопившийся долг по капремонту. Ее срок определяется индивидуально, но все равно не должен превышать одного года.

«Наша задача – не наказать человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, а помочь ему вернуться к исполнению своих обязательств», – объяснил гендиректор краевого фонда капремонта Павел Корниенко.

Рассрочку может получить собственник, чья задолженность накопилась не менее чем за полгода, а дело еще не передано в суд. При ее получении должник оплачивает текущие взносы по капитальному ремонту, параллельно выплачивая накопившуюся задолженность. При соблюдении условий пеня за долг не начисляется и он может быть погашен досрочно в любой момент.

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