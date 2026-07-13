Ставропольцам объяснили, кто может получить рассрочку на долг по капремонту Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольцам объяснили, кто и при каких условиях может получить рассрочку на накопившийся долг по капремонту. Ее срок определяется индивидуально, но все равно не должен превышать одного года.

«Наша задача – не наказать человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, а помочь ему вернуться к исполнению своих обязательств», – объяснил гендиректор краевого фонда капремонта Павел Корниенко.

Рассрочку может получить собственник, чья задолженность накопилась не менее чем за полгода, а дело еще не передано в суд. При ее получении должник оплачивает текущие взносы по капитальному ремонту, параллельно выплачивая накопившуюся задолженность. При соблюдении условий пеня за долг не начисляется и он может быть погашен досрочно в любой момент.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru