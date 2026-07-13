Экстренные службы 11 июля выезжали к месту повреждения кабеля в Ставрополе Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ночью 11 июля экстренные службы работали в районе улицы Гражданской и нижней части проспекта Карла Маркса в Ставрополе. Поводом стало повреждение подземного электрического кабеля, из-за которого жители услышали громкий треск, а часть уличного освещения погасла.

Около полуночи ставропольцы, живущие неподалеку от цирка и автозаправочной станции, сообщили о сильном хлопке. После этого на место прибыли сотрудники полиции, пожарные и медики.

Позже ситуацию прояснили в администрации краевой столицы. По данным городских властей, причиной происшествия стало повреждение подземного электрического кабеля.

«Внизу проспекта Карла Маркса произошло повреждение подземного электрического кабеля. Пострадавших нет, возгорания не зафиксировано. Экстренные городские службы на месте, принадлежность кабеля сейчас устанавливается», – сообщили в мэрии.

Происшествие обошлось без пострадавших и возгорания.

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