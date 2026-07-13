Более 86 млрд рублей выплатили пенсионерам на Ставрополье с начала года Фото: Ольга ЮШКОВА.

Более 86 млрд рублей выплатили пенсионерам на Ставрополье с начала 2026 года. Сегодня пенсионные выплаты в регионе получают свыше 686 тысяч человек.

Как сообщили в региональном отделении СФР, часть пенсий теперь назначается проактивно. Речь идет о выплатах по инвалидности и по случаю потери кормильца. С начала года без заявлений и личного обращения граждан специалисты оформили более 5,5 тысячи таких пенсий.

Большинство страховых пенсий по старости также оформляют по одному заявлению через портал Госуслуг. Такой порядок доступен тем, у кого в лицевом счете содержатся полные сведения о трудовой деятельности, страховом стаже и пенсионных коэффициентах.

Если вся информация подтверждена, решение о назначении пенсии принимают в течение нескольких часов. При этом жители края по-прежнему могут обратиться за консультацией лично в клиентские службы.

В этом году выйти на страховую пенсию по старости могут женщины, достигшие 59 лет, и мужчины в возрасте 64 лет. Для назначения выплаты также необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Право на досрочную пенсию сохраняется у педагогов, медиков, многодетных матерей, работников вредных производств и других льготных категорий.

Кроме того, ежегодно с 1 января индексируются страховые пенсии, а с 1 апреля – государственные.

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