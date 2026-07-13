Шестилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на Ставрополье

Фото: госавтоинспекция Ставропольского края

В Советском округе Ставропольского края начинающий водитель стал виновником ДТП. В аварии пострадали двое взрослых и шестилетний ребенок. В больницу доставили 19-летнего водителя «ВАЗ», а 42-летней женщине и несовершеннолетнему оказали разовую медицинскую помощь.

12 июля 2026 года на дороге «Зеленокумск – Никольское – Степное» водитель «ГА3», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество на перекрестке. В результате он столкнулся с автомобилем ВАЗ, в котором, помимо самого водителя, находились еще и двое пассажиров.

«Автоинспекторами установлено, что за рулем “ГАЗ” находился 21-летний местный житель, стаж вождения которого один год. Ранее к административной ответственности не привлекался. На момент ДТП был трезв», – комментируют в Госавтоинспекция Ставропольского края.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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