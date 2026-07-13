ВС РФ просит прокуратуру подать антикоррупционный иск к судье из Ессентуков Фото: Ольга ЮШКОВА.

Верховный суд России направил в прокуратуру материалы в отношении судьи из Ессентуков Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда Олега Марченко. Ведомство просит надзорный орган обратиться в суд с антикоррупционным иском.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда РФ, основанием для такого решения стали выявленные у судьи и его родственников активы, которые, по предварительным данным, не соответствуют задекларированным доходам.

«По поручению председателя Верховного суда Российской Федерации материалы направлены в надзорное ведомство для предъявления антикоррупционного иска. Основанием явились выявленные у него и родственников активы, не соответствующие задекларированным доходам», – сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

Олег Марченко работает судьей Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда с 2010 года. Он находится в Ессентуках. Он рассматривает жалобы на решения арбитражных судов нескольких регионов Северного Кавказа, в том числе Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

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