Ставрополье оказалось на 72 месте в рейтинге регионов по доступности жилья

Ставрополье оказалось на 72 месте в России по доступности жилья Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольский край занял 72 место в рейтинге российских регионов по доступности жилья, подготовленном РИА Новости. По расчетам аналитиков, семье с одним ребенком, получающей медианную зарплату, потребуется не менее 6,9 года, чтобы накопить на квартиру без оформления кредита.

Годом ранее этот показатель составлял шесть лет. При этом средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров в регионе оценивается в шесть млн рублей.

Ниже Ставропольского края в рейтинге расположились остальные республики Северного Кавказа. Северная Осетия заняла 76 место, где на покупку жилья потребуется более девяти лет накоплений. Карачаево-Черкесия стала 79-й – здесь семье придется откладывать деньги около десяти лет.

Замыкают рейтинг Ингушетия (80 место, 11,2 года), Чечня (81 место, 11,3 года), Кабардино-Балкария (82 место, 11,8 года) и Дагестан (83 место, 12,1 года).

Лидером рейтинга стала Мурманская область. Там семье достаточно 2,1 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров. Средняя стоимость такого жилья в регионе составляет 4,9 млн рублей.

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