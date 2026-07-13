Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ставрополе с 13 по 16 июля временно ограничат электроснабжение на нескольких улицах города. Отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ на энергообъектах. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании.
13 июля с 09:00 до 16:30 без света останутся:
– улица Бабушкина;
– улица Пограничная;
– улица Анджиевского;
– улица Целинная.
С 13 по 14 июля с 08:30 до 16:30 ограничения коснутся:
– улицы Машиностроителей.
13, 14 и 16 июля с 09:00 до 16:30 электроснабжение будут временно отключать на:
– улице 8 Марта;
– улице Пушкина.
Жителям рекомендуют заранее учитывать график отключений при планировании дня и использовании бытовой техники.
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