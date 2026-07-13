Часть улиц Ставрополя останется без света с 13 по 16 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе с 13 по 16 июля временно ограничат электроснабжение на нескольких улицах города. Отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ на энергообъектах. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании.

Где в Ставрополе не будет света с 13 по 16 июля

13 июля с 09:00 до 16:30 без света останутся:

– улица Бабушкина;

– улица Пограничная;

– улица Анджиевского;

– улица Целинная.

С 13 по 14 июля с 08:30 до 16:30 ограничения коснутся:

– улицы Машиностроителей.

13, 14 и 16 июля с 09:00 до 16:30 электроснабжение будут временно отключать на:

– улице 8 Марта;

– улице Пушкина.

Жителям рекомендуют заранее учитывать график отключений при планировании дня и использовании бытовой техники.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru