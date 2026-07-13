Более 800 тысяч рублей за воду задолжал владелец автомойки на Ставрополье

Фото: ГУФССП России по Ставропольскому краю

В городе Георгиевске Ставропольского края владелец автомойки накопил крупный долг за воду в размере 800 тысяч рублей. Городской водоканал по итогу обратился в суд. Там постановили отключить водоснабжение и обязали собственника предоставить доступ специалистам.

«Собственник автомойки не заключил необходимые договоры на предоставление услуг водоснабжения и несколько месяцев не платил за воду. В результате образовалась задолженность более 800 тысяч рублей. Ресурсоснабжающая организация обратилась в суд, который вынес решение в пользу предприятия», – объяснили в ГУФССП России по Ставропольскому краю.

После того, как судебные приставы получили исполнительный лист, они рассказали должнику о возбуждении производства. Впоследствии владельцу автомойки грозила административная или уголовная ответственность. Только после этого он предоставил доступ сотрудникам водоканала для отключения воды.

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