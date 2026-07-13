На лечение аритмии на Ставрополье с начала года направили 140 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года на диагностику и лечение нарушений сердечного ритма в Ставропольском крае уже направили 140,9 млн рублей по программе обязательного медицинского страхования. Пациенты могут бесплатно пройти диагностику и получить лечение.

«В Ставропольском крае выстроена система маршрутизации пациентов с нарушениями ритма по полису обязательного медицинского страхования: от первичного осмотра в поликлинике до высокотехнологичных операций. Финансирование по ОМС позволяет обеспечить доступность всех необходимых этапов лечения», – рассказали в ТФОМС Ставропольского края.

Аритмия может привести к тяжелым последствиям, среди которых инсульт, сердечная недостаточность, ухудшение качества жизни и даже внезапная сердечная смерть. Для раннего выявления нарушений врачи используют электрокардиографию, холтеровское мониторирование, чреспищеводное электрофизиологическое исследование, УЗИ сердца, нагрузочные тесты, а также консультации кардиологов и аритмологов, в том числе с применением телемедицины.

По данным фонда, в 2025 году в крае выполнили 318 операций методом радиочастотной абляции почти на 105 млн рублей. Кроме того, пациентам установили 1181 электрокардиостимулятор стоимостью более 286 млн рублей, а также оказали 4832 услуги по программированию таких устройств на сумму 12,7 млн рублей.

Еще 3455 кардиохирургических вмешательств провели в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. На эти цели медицинским организациям перечислили более 637 млн рублей.

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