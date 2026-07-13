К 75-летию Ахмата Кадырова Центробанк выпустит памятную серебряную монету. Фото: пресс-служба Банка России

Банк России 14 июля выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом два рубля, посвященную 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Она пополнит серию «Выдающиеся личности России».

Монета изготовлена из серебра 925-й пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 грамма, а диаметр – 33 миллиметра.

На лицевой стороне размещен герб России, а также указаны номинал, год выпуска, проба сплава, масса драгоценного металла и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.

На оборотной стороне изображены портрет Ахмата Кадырова и панорама Грозного на фоне Кавказских гор. Также на монету нанесены его имя и годы жизни – 1951-2004.

Тираж памятной монеты ограничен и составит три тысячи экземпляров. При этом она является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу без ограничений.

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