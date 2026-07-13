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НовостиОбщество13 июля 2026 9:54

Вокруг вековых тополей Болле в Пятигорске создали охранную зону

Они растут в пойме реки Подкумок
Ева ТКАЧЕНКО
Вокруг вековых тополей в Пятигорске создали охранную зону. Фото: минприроды СК

Вокруг вековых тополей в Пятигорске создали охранную зону. Фото: минприроды СК

В Пятигорске вокруг памятника природы «Группа тополей Болле» установили охранную зону. Соответствующее решение принял губернатор Ставропольского края.

Памятник природы включает 11 тополей Болле, которые растут в пойме реки Подкумок. Средний возраст деревьев составляет около 100 лет. По задумке властей, введение охранной зоны поможет снизить антропогенную нагрузку на зеленый объект, расположенный в городской черте.

На территории установят информационные щиты с обозначением границ охранной зоны и действующих ограничений.

«Охранная зона является сдерживающим фактором антропогенного воздействия на деревья. В случае выявления деятельности, противоречащей режиму особой охраны территории памятника природы или его охранной зоны, предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством», – пояснили в минприроды Ставрополья.

На этой территории запрещены использование токсичных химикатов, сброс сточных вод, мойка и заправка автомобилей, разведение костров, запуск пиротехники, изменение гидрологического режима и размещение отходов.

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