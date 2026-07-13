Новое оборудование для диагностики болезни глаз закупили на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье закупили новое оборудование для диагностики болезней глаз. Для медцентра, где проходят обследования и лечение люди с сахарным диабетом, закупили шесть единиц нового оборудования. Это заболевание часто поражает органы зрения, что приводит к различным патологиям.

«Ранняя диагностика и лечение – это ключ успешной борьбы с диабетом. Важно, что с помощью нацпроекта мы умножаем на Ставрополье возможности для этого», – пишет в соцсетях губернатор Владимир Владимиров.

В число новых приборов входят непрямой бинокулярный офтальмоскоп и автоматический бесконтактный тонометр. С помощью первого прибора врач сможет детально осмотреть глазное дно, включая нервы и сосуды в стереоскопическом изображении. Второй же направлен на быстрое и бесконтактное измерение внутриглазного давления. Их приобрели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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