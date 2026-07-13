Глава Дагестана держит на контроле восстановление инфраструктуры после ливней. Фото: Федор Щукин

Глава Дагестана Федор Щукин держит на личном контроле восстановление инфраструктуры после ливней. На прошлой неделе в республике прошли сильные дожди, из-за которых в реках поднялся уровень воды, а в некоторых селах размылись дороги и пропал свет. В нескольких населенных пунктах отмечаются перебои с газом и водой.

Несмотря на сложные и опасные условия, специалисты работают круглые сутки. Сейчас погода улучшилась и основные риски снизились, но ситуация по-прежнему требует постоянного контроля:

«Я нахожусь на постоянной связи с руководителями всех ответственных ведомств. Ежедневно получаю детальные отчеты с мест. Районные и межведомственные комиссии уже работают в пострадавших муниципалитетах и оценивают нанесенный ущерб. Ни один дом, ни одна постройка не останутся без внимания. Весь Дагестан – это одна большая и дружная семья», – заявил Федор Щукин.

Руководитель региона добавил, что власти постараются ликвидировать последствия удара стихии в самые ближайшие сроки, а также поблагодарил коммунальщиков за их нелегкий труд и местных жителей, которые помогают восстанавливать инфраструктуру.

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