После атаки БПЛА в Шпаковском округе Ставрополья ввели локальный режим ЧС Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

После ночной атаки беспилотников в Шпаковском округе Ставрополья ввели режим ЧС локального характера. Соответствующее постановление 13 июля подписала администрация округа.

Согласно документу, границей зоны ЧС определили территорию хутора Вязники. В нее вошел промышленный объект, который пострадал в результате налета и последующего возгорания.

Напомним, ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в окрестностях Ставрополя. После падения обломков произошло возгорание в промышленной зоне хутора Вязники. На место прибыли пожарные расчеты и другие экстренные службы, также туда выехал глава Шпаковского округа Игорь Серов.

По оперативной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

«В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. По оперативным данным, пострадавших нет. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы», – сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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