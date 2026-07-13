После пожара в Вязниках на Ставрополье воздух проверили на вредные вещества Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты минприроды Ставропольского края проверили качество воздуха после пожара на промышленном объекте в хуторе Вязники Шпаковского округа. Возгорание началось из-за атаки беспилотников на предприятие.

Инспекторы министерства и сотрудники Ставропольского центра государственного экологического мониторинга выехали на место происшествия в день возгорания. Специалисты отобрали пробы атмосферного воздуха для лабораторного анализа.

По результатам исследований качество воздуха соответствует установленным нормативам.

«Специалисты Ставропольского центра государственного экологического мониторинга взяли пробы воздуха для лабораторного исследования. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано», – сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

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