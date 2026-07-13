Более 2,8 млн тонн зерна собрали на Ставрополье в 2026 году

Фото: соцсети Владимира Владимирова

В этом году аграрии собрали более 2,8 млн тонн зерна в Ставропольском крае. Около половины полей уже убрали в восточных округах, которые традиционно приступают к сбору урожая первыми.

«Ставропольские аграрии обеспечены всем необходимым для жатвы. Поручил министру сельского хозяйства края Константину Алексеевичу Ишкову держать ситуацию на постоянном личном контроле. Нашим хлеборобам желаю ясной погоды на весь период жатвы», – прокомментировал губернатор Владимир Владимиров.

Первое место по сбору зерна занимает Арзгирский округ, где собрали почти 310 тысяч тонн урожая, за ним идет Левокумский, где намолотили почти 249 тысяч тонн. Замыкает тройку лидеров Красногвардейский округ с показателем в 228 тысяч тонн. Наиболее плодородным стал Кочубеевский округ – 56 центнеров с гектара земли.

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