Управляющую компанию в Невинномысске оштрафовали на 175 тысяч рублей. Фото: прокуратура СК

Управляющую компанию в Невинномысске и ее руководителя оштрафовали на общую сумму 175 тысяч рублей после проверки прокуратуры. Надзорное ведомство установило, что организация ненадлежащим образом содержала многоквартирные дома, находящиеся под ее управлением.

Во время проверки выяснилось, что в местах общего пользования и на придомовых территориях не проводилась уборка, а также не выполнялось остекление окон. По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении управляющей организации и ее директора 14 дел об административных правонарушениях по статье об управлении многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

По результатам их рассмотрения виновных привлекли к административной ответственности.

«По результатам рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 175 тысяч рублей», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Исполнение наказания и устранение всех выявленных нарушений находятся на контроле прокуратуры.

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