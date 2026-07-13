До 2030 года на Ставрополье планируют расширение и реконструкцию семи подстанций. Фото: соцсети губернатора Ставрополья

До 2030 года на Ставрополье планируют расширение и реконструкцию семи подстанций. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства России Александром Новаком, во время которой стороны обсудили модернизацию энергосистемы.

Как сообщил Владимиров, на Ставрополье продолжается реализация проектов, включенных в модель экономического развития Северного Кавказа. Уже введены в эксплуатацию несколько крупных предприятий в рамках развития логистических центров и агропромышленного кластера, а также продолжается работа по развитию «зеленой» энергетики.

Отдельно участники встречи обсудили модернизацию электросетевого комплекса. До 2030 года планируется реализовать более 40 мероприятий с общим объемом инвестиций около 8,5 млрд рублей. Среди крупнейших проектов – расширение и реконструкция семи подстанций в Ставрополе, Невинномысске, Кисловодске и Ессентуках, а также проектирование двух новых питающих центров в Ставрополе и Лермонтове.

Кроме того, на встрече рассмотрели ситуацию с обеспечением края топливом. По словам губернатора, этот вопрос находится на постоянном контроле федеральных и региональных властей.

«Ситуация находится на постоянном контроле федеральных и региональных органов власти, что позволяет проводить оперативный мониторинг процессов и осуществлять координацию действий всех участников рынка», – рассказал Владимиров.

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