Более 58 млн рублей ставропольцы перевели мошенникам за неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю ставропольцы перевели мошенникам более 58 млн рублей. Под видом финансовых аналитиков аферисты предлагают быстрый заработок на бирже или инвестициях. После того, как мошенники получают доступ к счетам жертв, они исчезают вместе с деньгами.

Одной из жертв стала 57-летняя жительница Ставрополья. Женщина сообщила, что лишилась сбережений после того, как поверила в обещания о быстром заработке. Преступники обманом вынудили ее создать криптокошелек и совершить четыре перевода на предоставленные реквизиты на общую сумму более 1,5 млн рублей. Зайдя в очередной раз в свой инвестиционный кабинет, ставропольчанка обнаружила, что деньги исчезли. После этого она обратилась в полицию, где сразу возбудили уголовное дело.

«Не доверяйте незнакомцам, предлагающим легкий заработок на биржевых торгах и инвестициях. Помните, что все выгодные предложения в сети зачастую служат средством обогащения исключительно для мошенников. Будьте бдительны при общении с незнакомыми людьми в мессенджерах и социальных сетях, особенно когда речь идет о переводе крупных денежных сумм», – предупреждают в пресс-службе МВД Ставрополья.

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