Пожарные спасли 20 гектаров пшеничного поля после возгорания на Ставрополье. Фото: ПАСС СК

Крупный пожар произошел 11 июля недалеко от аула Мурзабек в Нефтекумском округе Ставропольского края. Загорелось поле с пшеницей, площадь возгорания составила около 160 гектаров.

На место прибыли пожарные подразделения ПЧ №180 аула Тукуй-Мектеб. В тушении также участвовали работники сельхозпредприятия. Работая сообща, им удалось остановить распространение огня и спасти 20 гектаров пшеничного поля.

«В результате от выгорания было спасено 20 гектаров пшеничного поля», – сообщили в ПАСС СК.

Специалисты напомнили местным жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: не сжигать мусор, не бросать окурки возле сухой растительности и быть осторожными вблизи сельхозугодий.

Напомним, ранее на Ставрополье объявили чрезвычайную пожароопасность пятого класса. Пятибалльный уровень опасности будет сохраняться в северной части региона, а четырехбалльный – в восточной и юго-западной частях до конца 13 июля и в течение суток 14 июля.

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