На Ставрополье по решению суда снесли незаконную дамбу на реке. Фото: прокуратура СК

В Красногвардейском округе Ставрополья по требованию прокуратуры демонтировали незаконно построенную земляную дамбу. Суд обязал предпринимателя убрать гидротехническое сооружение, а после вступления решения в силу оно было снесено в принудительном порядке.

Проверка показала, что возле села Красногвардейского в русле реки Малый Гок предприниматель самовольно возвел дамбу длиной более 120 метров и шириной 4,5 метра. Из-за этого изменились глубина и ширина реки, произошло подтопление берега, а также были перекрыты естественные пути миграции рыб и других водных обитателей.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием демонтировать незаконное сооружение. Иск удовлетворили.

«Требования надзорного ведомства удовлетворены. Судебное решение исполнено в принудительном порядке, незаконное сооружение демонтировано», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

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