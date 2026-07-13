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НовостиОбщество13 июля 2026 14:20

За неделю на Ставрополье потушили 174 пожара

За семь дней в крае погиб один человек, еще один пострадал
Ева ТКАЧЕНКО
За неделю на Ставрополье потушили 174 пожара

За неделю на Ставрополье потушили 174 пожара

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю, с 6 по 12 июля, подразделения ГУ МЧС России по Ставропольскому краю ликвидировали 174 пожара. Большинство (145) возгораний произошло на открытых территориях. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 194 гектара. Во время пожаров погиб один человек, еще один получил травмы.

Одним из наиболее серьезных происшествий недели стал пожар в селе Большая Джалга Ипатовского округа. На улице Лермонтова загорелась летняя кухня. После ликвидации возгорания на месте обнаружили погибшего. По предварительной версии специалистов, причиной пожара мог стать поджог.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения реагировали на 55 ДТП. В авариях погиб один человек, еще 53 получили различные травмы, в их числе восемь детей.

На водоемах края зарегистрировали два происшествия. Так, 8 июля в реке Аликоновка в Кисловодске утонул мужчина 1987 года рождения. На следующий день в станице Суворовской ниже по течению реки Кумы обнаружили тела двух детей 2021 и 2022 годов рождения.

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