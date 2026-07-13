В Минераловодском округе Ставрополья назначили нового межрайонного прокурора. Фото: прокуратура СК

В Ставропольском крае представили нового Минераловодского межрайонного прокурора Владимира Клочкова. На должность его назначили приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30 июня.

Представление провел прокурор Ставропольского края Юрий Немкин. В мероприятии приняли участие представители муниципалитета, правоохранительных органов округа и сотрудники межрайонной прокуратуры.

Владимир Клочков родился в 1974 году в дагестанском Кизляре. Он окончил Кисловодский институт экономики и права по специальности «Юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры Клочков начал в январе 2000 года. За годы работы он прошел путь от помощника Минераловодского межрайонного прокурора до прокурора Кировского округа Ставропольского края.

«Прокурор региона обозначил приоритетные направления дальнейшей работы межрайонной прокуратуры, потребовал обратить внимание на соблюдение прав граждан на бесперебойное получение коммунальных услуг, исполнение земельного и градостроительного законодательства», – поделились в прокуратуре Ставрополья.

Также Владимиру Клочкову поручили внимательно рассматривать обращения жителей и добиваться реального восстановления их прав при выявлении нарушений закона.

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