Режим беспилотной опасности объявили на Ставрополье днем 13 июля

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Режим беспилотной опасности объявили на Ставрополье 13 июля. Он начал действовать в 16:03. Об этом в своих соцсетях написал губернатор региона Владимир Владимиров:
«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб “112”».
Во время действия угрозы атаки БПЛА необходимо укрыться в помещении с несущими стенами и без окон. Местных жителей просят следить за передаваемыми сообщениями. Также возможны ограничения в работе мобильного интернета.
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