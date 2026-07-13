Бастрыкин потребовал доклад по делу о разбитой дороге в Дагестане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем состоянии дороги в Кизлярском районе Дагестана. Об этом рассказали в информационном центре СК России.

Поводом стали сообщения о том, что автомобильная дорога между Кизляром и селом Крайновка уже долгое время находится в неудовлетворительном состоянии. Асфальт на отдельных участках разрушен или полностью отсутствует, а на дороге образовались многочисленные ямы и неровности.

Из-за этого движение транспорта, в том числе автомобилей экстренных служб, затруднено. Необходимые ремонтные работы до сих пор не организованы. По факту выявленных нарушений следственное управление СК России по республике возбудило уголовное дело.

«Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах по обеспечению прав граждан на качественную дорожную инфраструктуру», – сообщили в ведомстве.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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