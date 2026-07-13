В Кисловодске на ремонт одной из главных улиц потратили более 98,4 млн рублей

Фото: администрация города Кисловодска

Более 98,4 млн рублей потратили в Кисловодске на ремонт одной из главных улиц города. Согласно контракту, работы на проспекте Дзержинского планируется завершить к 1 сентября. Выполняются они в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Продолжаем последовательно обновлять дорожную инфраструктуру Кисловодска, чтобы сделать городские улицы более безопасными и комфортными как для автомобилистов, так и для пешеходов», – поделился мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

На данный момент рабочие приступили к укладке второго слоя асфальтобетонного покрытия. Далее, после асфальтирования дорог, планируется нанесение новой разметки, установка дорожных знаков и пешеходные ограждения.

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