Туристы сорвались со снежника в районе озера Верхняя запятая в КЧР. Фото: ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии

Спасатели МЧС России оказали помощь двум туристам, которые сорвались со снежника в районе озера Верхняя Запятая в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.

Инцидент произошел во время прохождения туристического маршрута на перевале Караджаш. Мужчины из Воронежской области находились в составе группы, однако заранее не зарегистрировались в подразделениях МЧС России.

Спасатели оказали пострадавшим первую помощь и организовали их спуск в поселок Архыз. После этого туристы отказались от медицинской помощи.

«Спасатели МЧС России оказали помощь участникам тургруппы на перевале Караджаш. Спасатели оказали первую помощь пострадавшим и спустили в поселок Архыз, от медицинской помощи они отказались», – поделились в ведомстве.

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