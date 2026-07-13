В Кузбассе женщина похитила у силовиков около трех миллионов рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Около трех миллионов рублей украла бывшая сотрудница бухгалтерии правоохранительных органов вместе с другими сотрудницами. Афера длилась целых пять лет. Но мошенниц поймали, организатора за это посадят в колонии на 2 года и 6 месяцев. Приговор уже огласили в суде.

«Главный бухгалтер подразделения предложила двум сотрудницам, включая подсудимую, похищать деньги, предназначенные для выплат сотрудникам. Для этого они оформляли подложные заявки и реестры на выплату зарплаты и денежного довольствия», – сообщают в издании VSE42.RU

Суд признал бухгалтера виновной по статье о мошенничестве группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере. Бывшая сотрудница призналась в преступлении. Только вот от срока в 2,5 года это ее не спасло. Дела остальных участников аферы правоохранительные органы выделили в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю мошенники украли у ставропольцев более 58 млн рублей. Аферисты, используя желание людей быстро заработать, выманивают у них деньги под предлогом торгов на биржах, инвестиций и ценных бумаг. Как только у них получается нажиться, преступники обрывают связи с жертвами и оставляют их ни с чем.

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