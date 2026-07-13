Один человек пострадал при пожаре в хуторе Вязники на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

При пожаре в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края пострадал один человек. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь – угрозы жизни нет. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«Возгорание в промышленной зоне Михайловска локализовано. Пожарные продолжают работу. По уточненным данным в результате пожара есть один пострадавший», – написал глава в своих социальных сетях.

Напомним, пожар на промышленном предприятии начался около трех часов ночи после атаки БПЛА. Сотрудники МЧС работают на месте весь день. В округе ввели локальный режим ЧС.

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