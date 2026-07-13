Произведенные на Ставрополье БПЛА оценили на международной выставке

Участники рассматривали аппараты не только как воздушные средства, но и как комплексы для работы на земле и воде. Фото: минэк СК

В столице Татарстана прошла Международная выставка беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо 2026». В мероприятии приняли участие более 230 компаний из России, Беларуси, Китая и еще двух десятков стран. Ставрополье представили три ведущих производителя региона, которые занимаются новейшими разработками.

Как рассказали в министерстве экономического развития края, главной темой форума стало объединение беспилотников в единую систему. Участники рассматривали аппараты не только как воздушные средства, но и как комплексы для работы на земле и воде. Посетители увидели готовые к использованию образцы современной техники, системы навигации, сенсоры и решения на базе искусственного интеллекта.

По итогам мероприятия члены ставропольской делегации получили дипломы за активное развитие экспортного потенциала и высокое качество представленных разработок.

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