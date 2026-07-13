Отцу бойца СВО со Ставрополья вручили благодарность за достойное воспитание сына

Командир войсковой части в своем письме выразил Владимиру Александровичу благодарность от лица командования. Фото: администрация Невинномысска.

Жителю Ставрополья Владимиру Александровичу, отцу военнослужащего Андрея из Невинномысска, проходящего службу в зоне специальной военной операции, сегодня вручили благодарность от командира войсковой части.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, Владимир Александрович посвятил многие годы развитию культурной сферы родного города, внеся весомый вклад в культурную жизнь Ставропольского края. Его сын Андрей сегодня достойно несет воинскую службу, демонстрируя высокий профессионализм и мужество при выполнении боевых задач на СВО. Он проявил себя как грамотный специалист, ответственный защитник Отечества и настоящий патриот, служащий примером для сослуживцев.

В благодарственном письме командир подразделения выразил признательность Владимиру Александровичу за отцовскую заботу, воспитание и моральную поддержку сына-военнослужащего. По словам командования, именно родительская любовь помогает Андрею сохранять боевой настрой и с честью выполнять поставленные задачи, осознавая надежный тыл дома.

«Данная награда — это признание заслуг всех родителей, воспитавших достойных защитников России. Семейная поддержка является важнейшим фактором, помогающим нашим бойцам преодолевать любые испытания», - рассказали в администрации города Невинномысска.

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