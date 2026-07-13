Форелевое хозяйство Ставрополья обеспечило жителей региона 30 тоннами рыбы

Предприятие выполняет важную научно-исследовательскую функцию в области рыбоводства Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Форелевое хозяйство в поселке Нежинском в Предгорном округе на Ставрополье с начала производственного цикла поставило на прилавки магазинов уже 30 тонн радужной форели. Продукция предприятия успешно реализуется не только в торговых точках курортного региона Кавказских Минеральных Вод, но и далеко за его пределами — по всей территории России.

На предприятии внедрен замкнутый цикл производства: начиная от инкубации оплодотворенной икры до выращивания рыбы в специализированных бассейнах (их насчитывается 25). Благодаря такой организации работы ферма ежегодно выпускает порядка 40–50 тонн товарной продукции, а в моменты максимальной загрузки объемы достигают внушительных 80 тонн.

Хозяйство также специализируется на производстве ценной оплодотворенной икры, которая пользуется высоким спросом у рыбоводческих предприятий Южного, Центрального и Уральского федеральных округов для запуска новых производств.

По словам главы Предгорного округа Николая Бондаренко, значимую роль в успехе компании сыграла государственная поддержка. Она позволяет компенсировать расходы на приобретение кормов и оплату энергоресурсов. Кроме того, предприятие играет важную роль в научной сфере, проводя исследования в области аквакультуры, и активно способствует развитию агротуризма в регионе.

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