В Ессентуках установят временную замену сгоревшему Никольскому храму

Завершить строительство планируют к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Ессентуках началось возведение временного храма, который станет местом для молитвы и проведения богослужений на весь период реставрации Никольской деревянной церкви. Завершение строительства намечено к празднику Успения Пресвятой Богородицы – 28 августа, сообщили в пресс-службе города-курорта.

Напомним, что исторический Никольский храм 16 июня был уничтожен пожаром. В настоящее время уже стартовали подготовительные работы по строительству временного сооружения. Оно предназначено для совершения служб и оказания духовной поддержки прихожанам во время восстановления утраченной святыни. Подрядные организации планируют завершить все строительные работы именно к указанной дате великого православного праздника.

Создание временной церкви позволит верующим не прерывать молитвенную жизнь и участвовать в церковных таинствах в привычной обстановке, несмотря на ремонт основного здания. По словам представителей благочиния, сейчас ведется разработка проекта, чтобы временное строение было максимально комфортным для службы и при этом не создавало препятствий для реставрационных работ исторического объекта.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru