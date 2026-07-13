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НовостиОбщество13 июля 2026 18:59

На Ставрополье наградили 12-летнего подростка, спасшего двоих детей в Дагестане

Ему вручили благодарственное письмо
Татьяна ГУЩИНА
12-летний дзюдоист из Ставрополя спас двоих детей на море в Дагестане. Фото: Минобразования СК

12-летний дзюдоист из Ставрополя спас двоих детей на море в Дагестане. Фото: Минобразования СК

С 12-летним дзюдоистом из Ставрополя встретились министр образования Ставропольского края Мария Смагина и руководитель регионального министерства физической культуры и спорта Вероника Тайдакова. Подросток стал известен после того, как спас двоих детей в Дагестане.

Инцидент произошел в городе Дербент, где юноша находился на спортивных сборах по дзюдо. Заметив, как двое детей оказались в опасности в акватории Каспийского моря, он бросился спасать их.

«Действия Платона демонстрируют личную смелость, а также результат работы образовательных и спортивных учреждений края. Наша задача — формировать личность, готовую к ответственным поступкам и взаимопомощи», рассказала Мария Смагина.

В министерстве также выразили признательность семье и наставнику подростка за их вклад в его воспитание.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин лично наградил парня, спасшего 23 человека во время паводка в Дагестане.

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