В ДТП с четырьмя машинами в Ингушетии пострадали пять человек

В 16:51 мск в "Службу 112" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе Магасовского круга. Фото: МЧС по Дагестану.

В Ингушетии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, в результате которого пострадали пять человек. Инцидент случился около 16:51 по московскому времени возле Магасовского круга, о чем очевидцы сразу сообщили в экстренную службу «112». По информации регионального МЧС, столкнулись автомобили марок Toyota, «Лада Гранта», Volkswagen и Mitsubishi.

«Двоих пострадавших госпитализировали в больницу Назрани», - говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии работали сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрзи», причины происшествия выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в хуторе Вязники на Ставрополье. Возгорание в промышленной зоне началось после атаки БПЛА.

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