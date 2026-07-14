Спасатели эвакуировали тело погибшего в горах Кабардино-Балкарии альпиниста

Погибшего передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кабардино-Балкарии в ущелье Адыл-Су завершены поисково-спасательные работы. Группа из десяти сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда с привлечением коммерческого вертолёта эвакуировала тело погибшего альпиниста.

Напомним, трагедия случилась в верховьях ущелья Адыл-су по пути на пик Виа-тау. Приблизительная высота – около 3700 метров. Установлено, что 45-летний житель Москвы получил смертельные травмы во время восхождения на гору «МНР» 10 июля. После эвакуации тело было передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

По предварительным данным, один из альпинистов получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй – пострадал, но остался жив.

«Горы являются зоной повышенного риска для жизни и здоровья людей! Рекомендуем соблюдать максимальную осторожность при передвижении по туристическим маршрутам», – отметили в МЧС республики.

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