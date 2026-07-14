В Дагестане освобожден от должности глава комитета по ветеринарии республики

Причины отставки не называются. Фото: с сайта комитета по ветеринарии Республики Дагестан

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Фёдор Щукин подписал указ об освобождении от должности председателя комитета по ветеринарии Магомеда Шапиева. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Причины данного решения в официальном сообщении не уточняются.

Магомед Шапиев возглавлял комитет с декабря 2020 года. Ранее, начиная с мая 2010 года, он занимал пост заместителя председателя ведомства, а в феврале 2013 года был повышен до первого заместителя. В июне 2019 года работал заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дагестане изъяли трех медведей, которых держали в живодерских условиях в селении Рукель. Владельцы зооцентра заявляли, что они принимают диких животных, которым требуется помощь. На деле же содержали нелегальный зоопарк.

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