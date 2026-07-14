За неделю клещи покусали более 200 человек на Ставрополье Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю клещи покусали 212 человек на Ставрополье, что на 11% меньше показателя предыдущей недели. Всего с начала эпидсезона зафиксировано 3491 обращение. В крае зарегистрированы 41 случай заболевания клещевым боррелиозом и 10 случаев Крымской геморрагической лихорадки.

Для снижения риска распространения инфекций продолжаются профилактические мероприятия. Специалисты провели акарицидную обработку природных территорий на площади более 5,5 тысячи гектаров. Кроме того, против клещей обработали более 288 тысяч голов крупного рогатого скота и более 379 тысяч голов мелкого рогатого скота.

Жителям региона напоминают о мерах защиты при посещении лесов, полей и пастбищ: рекомендуется носить закрытую одежду, использовать репелленты, регулярно осматривать тело и обращаться к медикам при обнаружении присосавшегося клеща.

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