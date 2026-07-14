В Георгиевске на Ставрополье обновили системы электроснабжения в трех домах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Георгиевске на Ставрополье завершили капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения в жилых трех домах. На работы потратили более 5,3 млн рублей. Согласно договору, на новые системы действует пятилетняя гарантия.

«Ремонт электроснабжения – это, прежде всего, вопрос безопасности жителей. Мы меняем не отдельные участки проводки, а создаём новую современную систему, рассчитанную на реальные нагрузки сегодняшнего дня», – рассказали в фонде капремонта Ставропольского края.

В ходе работ специалисты проложили новые кабельные каналы, обновили щиты и автоматику, а также заменили алюминиевые кабели на медные, где это было возможно. В местах общего пользования, таких как подъезды, установили освещение с датчиками движения.

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