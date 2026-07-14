В Ставрополе после ремонта открылась библиотека имени Ащеулова Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе завершили капитальный ремонт библиотеки-филиала №10 имени В. А. Ащеулова с детским отделом. Во время ремонта в библиотеке полностью изменили внутреннюю организацию помещений. Специалисты провели перепланировку, заменили электрические сети, установили систему видеонаблюдения, а также охранную и пожарную сигнализацию.

Работы выполнили в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». После завершения ремонта сотрудники начали возвращать книги из временных хранилищ обратно на полки.

«Это символизирует возрождение библиотеки как места, где знания обретают новую жизнь», – рассказала директор Ставропольской централизованной библиотечной системы Виктория Астахова.

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