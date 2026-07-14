Тело погибшего при восхождении альпиниста эвакуировали в КБР Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кабардино-Балкарии спасатели завершили поисковые работы в ущелье Адыл-Су и эвакуировали тело альпиниста, погибшего при восхождении на гору МНР. Специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России с помощью вертолета эвакуировали тело 45-летнего мужчины из Москвы и передали его следственно-оперативной группе.

Трагедия произошла 10 июля во время восхождения на гору МНР высотой около 3700 метров. Альпинист получил травмы, несовместимые с жизнью. Вместе с ним на маршруте находился 46-летний житель Ставрополя. Он выжил, ранее его эвакуировали из ущелья спасатели.

«На работы привлекались 10 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и коммерческий вертолет фирмы», – сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В ведомстве напомнили, что горные маршруты относятся к зонам повышенной опасности. Перед восхождениями необходимо учитывать сложность маршрута, погодные условия и соблюдать правила безопасности.

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