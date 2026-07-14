Почти 30 тысяч ставропольцев проголосовали за проекты благоустройства Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Почти 30 тысяч ставропольцев проголосовали за проекты благоустройства. Онлайн голосование проходит в рамках краевой программы поддержки местных инициатив.

«Еще есть время, чтобы определиться и внести свой вклад в развитие города. Проголосовать можно до 19 июля включительно», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Согласно условиям программы, город может выдвинуть пять объектов, претендующих на выделение денежных средств для благоустройства. Среди отобранных территорий – площадки по улицам 45 Параллель, Ломоносова и Дзержинского, Пржевальского, 50 лет ВЛКСМ, Доваторцев, Ленина, Южный обход, Пирогова, Добролюбова, проезду Врачебному, переулку Прикумскому.

Напомним, 20 июня по программе «Формирование комфортной городской среды» выбрали еще один объект для благоустройства на 2027 год. Им стал сквер по улице Бабушкина в районе школы №41. За него проголосовали около 105 тысяч жителей Ставрополя.

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