Аграрии начали уборку зерновых в Георгиевском округе Ставрополья. Фото: администрация Георгиевского округа

В Георгиевском округе Ставрополья продолжается уборочная кампания. Сельхозпредприятия и фермеры приступили к обмолоту зерновых культур – всего в округе предстоит убрать урожай с площади более 92 тысяч гектаров.

Одним из первых начали убирать озимый ячмень. К работам приступили семь сельхозпредприятий и большая часть крестьянско-фермерских хозяйств. На сегодняшний день из 10 тысяч гектаров ячменя обработано около трех тысяч гектаров.

Средняя урожайность культуры составляет 40,4 центнера с гектара. При этом отдельные хозяйства показывают более высокие результаты – до 62 центнеров с гектара. Для проведения полевых работ в округе используют около 240 зерноуборочных комбайнов.

«Аграрии наращивают темпы полевых работ. Несмотря на то что погодные условия внесли свои коррективы, ситуация в округе остается стабильной, планируем показать результаты не хуже прошлого года», – сообщил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

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