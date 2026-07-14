Жительница Ставрополья отдала мошенникам более 20 млн рублей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Минераловодском округе Ставрополья 68-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками государственных структур. В общей сложности она передала им более 20 млн рублей.

Сначала пенсионерке позвонил неизвестный и заявил, что она якобы подозревается в государственной измене и содействии террористической деятельности. Позже с женщиной связался другой человек, представившийся следователем, и сообщил, что от ее имени пытались перевести деньги для финансирования недружественной страны.

Аферисты предложили «помочь решить проблему» и стали угрожать женщине и ее родственникам. Под давлением пенсионерка сняла со счетов деньги и передавала их курьерам.

Всего женщина отдала мошенникам более 20 млн рублей: семь млн рублей она передала во дворе дома, еще девять млн – в Армавире, три млн – в одном из соседних населенных пунктов, а для передачи еще двух млн рублей отправилась в Москву.

После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

«Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения злоумышленников», – добавили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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