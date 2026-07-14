На Ставрополье объявили предупреждение из-за высокой пожароопасности Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В нескольких районах Ставропольского края ожидается повышенная пожарная опасность. Предупреждение действует до конца суток 14 июля и в течение 15 июля, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Местами в северной части региона прогнозируется чрезвычайная пожароопасность – пятый класс. В восточных районах и юго-западной части края сохранится высокая пожароопасность – четвертый класс.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности в условиях жаркой погоды: не разводить костры в неположенных местах, не оставлять горящий мусор и не бросать непотушенные окурки. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб – 112.

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