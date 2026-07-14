В Казань за вкусом: Билайн проанализировал портрет гостей гастрономического фестиваля «Вкусная Казань»

Всего мероприятие посетили 43,5 тыс. человек в первый день и 41,5 тыс. – во второй Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Казань уже несколько лет последовательно укрепляет статус одного из главных туристических центров России и делает ставку на событийный туризм как один из ключевых драйверов роста. Город ежегодно принимает миллионы гостей, а фестивали становятся инструментом конкуренции за туриста не только из соседних регионов, но и со всей страны.

Ежегодный гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» ежегодно собирает локальных рестораторов, фермеров и гастропроекты со всего региона, а его программа сочетает уличную еду, национальную кухню и городские активности. Локация сама по себе является точкой притяжения с высоким пешеходным трафиком, поэтому перед организаторами стояла задача – понять, какая аудитория посещает фестиваль и выделить гостей из общего городского трафика.

Ответом на эту задачу стала геоаналитика Билайн Big Data & AI, команды, развивающей решения на основе больших данных и ИИ. Для анализа использовались агрегированных данных о нагрузке на базовые станции и обезличенная информации о пользователях сотового оператора. Обработка данных осуществлялась в отношении абонентов, выразивших согласие.

Всего мероприятие посетили 43,5 тыс. человек в первый день и 41,5 тыс. – во второй. В среднем гости проводили на площадке чуть больше часа и тратили около 680 рублей. Для оценки трат команда использовала статистические обезличенные данные партнеров Билайна.

Жители Татарстана приходили целенаправленно, проводили на площадке больше времени и активнее тратили. Туристы чаще воспринимали посещение «Вкусной Казани» как часть досуга. Такие гости заходили «на пробу» и проводили в среднем около 40 минут. Среди локальной аудитории региона преобладали мужчины 30–44 лет со средним доходом, тогда как среди гостей заметно преобладало количество женщин того же возраста.

Такая аналитика превращает событийный туризм из имиджевого инструмента в управляемый формат, где решения принимаются на основе поведения аудитории.

Реклама, ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: 2W5zFGfK5ys