Ставропольцам рассказали, как пользоваться полисом ОМС в других регионах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ставрополья могут обратиться за медицинской помощью по полису обязательного медицинского страхования в любом регионе страны. Это актуально для тех, кто отправляется в отпуск или временно находится за пределами края.

Полис действует на всей территории России независимо от места регистрации и региона его выдачи. Перед поездкой не нужно уведомлять страховую компанию или оформлять дополнительные документы. При обращении в медицинскую организацию достаточно иметь паспорт и полис ОМС – в бумажном, пластиковом виде или данные цифрового полиса.

В другом регионе по страховке можно получить помощь в рамках базовой программы ОМС: обратиться к терапевту, педиатру или врачу-специалисту, получить неотложную помощь, лечение при травмах, обострении хронических заболеваний и других состояниях.

Экстренную медицинскую помощь оказывают бесплатно и безотлагательно даже при отсутствии документов. В таких случаях необходимо звонить по номерам 103 или 112.

«Полис ОМС – это гарантия получения бесплатной медицинской помощи вне зависимости от того, где вы находитесь: система ОМС обеспечивает единые стандарты помощи по всей России. Если возникают вопросы или сложности, всегда можно обратиться к страховому представителю», – рассказали в Территориальном фонде ОМС Ставропольского края.

Если при обращении в другой регион возникают сложности с получением помощи, жители могут обратиться в свою страховую медицинскую организацию или территориальный фонд ОМС региона пребывания.

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