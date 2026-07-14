В Апанасенковском округе Ставрополья продолжается уборочная кампания

В Апанасенковском округе Ставрополья продолжается уборочная кампания зерновых культур. Аграриям удалось обработать уже порядка 40 тысяч гектаров из запланированных 115 тысяч при средней урожайности 43,8 ц/га.

«Мы уже видим достойные результаты от наших сельхозтоваропроизводителей, особенно отрадно, что три хозяйства показывают урожайность высоких значений. Это вклад в обеспечение продовольственной безопасности не только округа, но и всего Ставрополья», – комментирует глава Апанасенковского округа Денис Климов.

Уборка проходит во всех 13 сельхозпредприятий Апанасенковского округа. Чтобы успеть в оптимальные сроки, фермеры используют благоприятные погодные условия.

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