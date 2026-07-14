На Ставрополье ожидают увеличения поставок топлива в течение недели Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нефтяные компании прогнозируют увеличение поставок топлива на Ставрополье в течение недели. Об этом стало известно по итогам оперативного штаба по вопросам снабжения региона горючим, который провел губернатор края Владимир Владимиров.

Одним из решений стало ограничение использования служебного транспорта органов власти. Для руководителей краевого правительства автомобили будут использоваться только в Ставрополе, а выезды за пределы города необходимо согласовывать отдельно.

По оценке властей, эта мера позволит ежемесячно высвободить около трех тысяч тонн топлива для других потребителей. Отдельно проработали обеспечение горючим автомобилей скорой помощи, пожарных служб, общественного транспорта, коммунальных и дорожных организаций. Для них планируют организовать закупки по прямым контрактам с крупными поставщиками.

Также министерству сельского хозяйства поручили подготовить графики закупки топлива для осенних полевых работ, а профильным ведомствам – обеспечить горючим города-курорты края.

Кроме того, управление ФАС по Ставропольскому краю продолжает проверять обращения о росте цен на топливо. В основном жалобы связаны с небольшими компаниями, тогда как на крупных сетях повышение цен остается незначительным.

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