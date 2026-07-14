Губернатор Ставрополья предложил увеличить лимиты отпуска топлива на одну машину

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил топливным компаниям увеличить лимиты отпуска топлива на один автомобиль, чтобы сократить очереди на заправках. По его словам, многие водители вынуждены приезжать несколько раз, чтобы получить необходимый объем горючего.

Предложение прозвучало на оперативном штабе по вопросам снабжения края топливом. В нем приняли участие краевые министры, главы муниципалитетов, представители топливных компаний и антимонопольной службы.

Участники встречи приняли ряд решений. В частности, использование служебного транспорта органов власти планируют ограничить. Для руководителей краевого правительства автомобили будут использоваться только в пределах Ставрополя, а выезды за его пределы необходимо будет согласовывать. Это позволит ежемесячно сэкономить около трех тысяч тонн топлива, которое смогут получить другие потребители.

Также принято решение обеспечить прямые закупки топлива для автомобилей скорой помощи, пожарных, общественного транспорта, коммунальных и дорожных служб.

По данным губернатора, нефтяные компании прогнозируют увеличение поставок топлива в край в течение недели. При этом управление ФАС по Ставрополью продолжает фиксировать обращения жителей о росте цен на горючее.

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